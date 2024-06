Calificarea e… prea aproape

Frankfurt va gazdui ultimul meci al tricolorilor din faza grupelor, duelul cu Slovacia, programat astazi, meci inaintea caruia echipa noastra are mari șanse la calificarea in ”optimi”, fiind, in acest moment, pe primul loc al grupei, cu 3 puncte, la fel ca și Belgia, Slovacia și Ucraina. UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisiva a tricolorilor pentru calificarea in optimile EURO 2024. ”Centralul” in varsta de 40 de ani nu a mai arbitrat naționala Romaniei pana in prezent. El va fi ajutat de asistenții Jan Seidel și Rafael Foltyn, și de al patrulea oficial Felix Zwayer,…