- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 70 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA 1.000 Miami Open (Florida, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari. In runda a doua, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-4, pe belarusa…

- Simona Halep, probleme medicale la Miami. Jucatoarea din Constanța se pregatește sa ia startul in turneul WTA 1000 din Florida. Ea a o va intalni in turul 2, joi seara, nu mai devreme de ora 22.00, pe australianca Daria Saville (249 WTA). Romanca a acuzat dureri la coapsa stanga in timpul semifinalei…

- * Numarul unu mondial in circuitul feminin, Ashleigh Barty, a socat lumea sportului anuntand ca se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani. Australianca a facut anuntul pe retelele de socializare miercuri, spunand ca pleaca „pentru indeplinirea altor vise". „Sunt atat de fericita si sunt…

- Irina Begu, locul 70 WTA, s-a calificat, miercuri, in turul doi al turneului de categorie WTA 1.000 Miami Open, faza in care o va intalni pe favorita principala, Arina Sabalenka, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep, in turul 2 la Miami. Fostul lider mondial va debuta direct in manșa secunda a turneului din Florida dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Romanca a reușit sa ajunga in semifinalele competiției de la Indian Wells, lucru ce i-a asigurat urcarea pana pe locul 19 in ierarhia WTA.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…