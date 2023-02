Calificare spectaculoasă a României în Grupa Mondială la Cupa Davis Echipa Romaniei a invins formatia Thailandei cu scorul de 3-2, sambata la Nonthaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, gratie victoriei reusite de Filip Cristian Jianu in fata lui Yuttana Charoenphon, cu 6-0, 6-2. Jianu (267 ATP la simplu) s-a impus clar, dupa 62 de minute, in fata unui adversar aflat pe locul 976 in clasamentul mondial. Primul set a fost unul fara istoric, dar debutul actului secund a fost unui mai putin reusit. Jianu a salvat in cele din urma trei mingi de 0-2 si a preluat controlul, desprinzandu-se la 5-1. Romanul s-a relaxat prematur si a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

