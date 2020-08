Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o categoric pe Magdalena Frech (22 de ani, 174 WTA), scor 6-2, 6-0, intr-un meci din sferturile de finala ale turneului de la Praga. In semifinalele de la Praga, Simona o va intalni pe invingatoarea din partida Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) - Sara Sorribes Tormo…

- Victorie dupa victorie pentru Simona Halep! Campioana noastra a reușit un meci aproape perfect in aceasta dupa-masa, impotriva polonezei Magdalena Frech și astfel a bifat semifinala de la Praga din acest an. A fost o victorie in doua seturi pentru Simona, scor 6-2, 6-0, dupa doar o ora de joc. Meciul…

- Irina Begu a trecut de Leonie Kung, scor 6-3, 7 - 5, 7-6. In sferturile de finala, Irina Begu (loc 82 WTA) va juca contra jucatoarei din Spania Sara Sorribes Tormo (loc 84 WTA). Citeste si: Simona Halep - Magdalena Frech LIVE VIDEO ONLINE STREAM Digi Sport 2. Duel pentru semifinalele de la…

- ​Organizatorii turneului WTA de la Praga au facut public programul zilei de joi, una în care Simona Halep o va întâlni pe Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) în turul al doilea. Astfel, meciul dintre Halep și Krejcikova va fi al treilea de pe arena centrala, dupa…