- Mihaela Buzarnescu a ajuns in sferturile turneului de 800.000 de dolari, de la San Jose, dupa ce a trecut greu, in 3 seturi, de o adversara de doar 16 ani, americanca Amanda Anisimova, venita din calificari. Scorul a fost 7-5, ...

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la San Jose, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul cu 7-5, 2-6, 6-1, pe americanca de 16 ani, Amanda Anisimova, locul 198 WTA, venita din calificari.

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 24 WTA) s-a calificat marți seara in turul secund al turneului WTA de la San Jose. Romanca a invins-o in trei seturi pe americanca Sachia Vickery (23 de ani)73 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-3. Primul manșa a fost caștigata de Buzarnescu dupa nu mai puțin de opt break-uri reușite…