- FOTO: Volei Alba Blaj, 3-0 cu CSO Voluntari și calificare in „Final Four”-ul Cupei Cupei Romaniei Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj s-a calificat in „Final Four”-ul Cupei Romaniei, dupa 3-0 (25-23, 25-15, 25-16), in ultimul meci al anului pe teren propriu, returul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei,…

- CSM Lugoj a fost performera etapei a opta in Divizia A1, caștigand la București, 3-2 cu CSM. In aceste condiții, trei jucatoare și-au facut loc in echipa ideala. CSO Voluntari, 3-0 cu Dinamo, are și ea doua reprezentante. Alte doua jucatoare vin de la Volei Alba Blaj și Corona Brașov, doua voleibaliste…

- Campioana Romaniei a reușit sa caștige manșa tur a sferturilor de finala din Cupa Romaniei, in deplasare cu CSO Voluntari, scor 3-2, dupa ce a revenit de la 0-2 la seturi. A fost CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 (25-22, 25-17, 19-25, 21-25, 4-15), dupa o revenire remarcabila a vizitatoarelor. Returul…

- CSM Volei Alba-Blaj a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (26-24, 25-13, 25-12), pe teren propriu, in etapa a sasea, potrivit Agerpres.Bogumila Biarda (15 puncte), Isidora Kockarevic (11) si Drussyla Andressa Felix…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, a invins-o in primul meci din turneul de calificare pe Kralovo Pole Brno, 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-14), dupa un start ezitant de partida Turneul de calificare in grupele Ligii Campionilor, gazduit incepand de marți, 24 octombrie, de recent inaugurata Sala…

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 | Campioana, victorie mare in derby-ul Diviziei A1!!! Volei Alba Blaj a realizat o victorie mare in derby-ul rundei secunde a Diviziei A1, 3-1 cu CSO Voluntari, in “Alba Blaj” Arena, intr-o confruntare considerata o adevarata piatra de incercare, o disputa dramatica,…

- Campioana Romaniei, CS Volei Alba Blaj, a inceput foarte bine grupa de calificare din competiția suprema europeana, disputata la Brno: 3-0 (23, 16, 18) cu CS Gran Canaria Caștigatoarea intrecerii interne in Romania pentru a 7-a oara sezonul trecut, Alba Blaj s-a inscris in din nou in Liga Campionilor,…

- Sambata, 7 octombrie, incepe Divizia A1 de volei feminin, ediția 2023-2024, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București (de la ora 14:00), CSM Targoviște – Știința Bacau (de la ora 17:00), CSM Volei Alba Blaj – CSM București, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM…