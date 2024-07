Stiri pe aceeasi tema

- Argentina s-a calificat greu in semifinalele Copa America, eliminand. joi, Ecuadorul la loviturile de departajare (1-1, 4-2), gratie a doua interventii ale portarului Emiliano "Dibu" Martinez. Lionel Messi a ratat la loviturile de departajare, potrivit news.ro

- Ecuador va intalni Argentina in sferturile de finala ale Copa America, dupa ce si-a asigurat calificarea, duminica, in urma remizei, scor 0-0, in fata Mexicului, care a fost eliminata, in a treia si ultima etapa a Grupei B, potrivit news.ro

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a doborat recordul de prezențe la turneul final al Copa America, un record vechi de 71 de ani. El a jucat vineri, la meciul de deschidere a turneului, pentru 35-a oara pentru Argentina, in partida caștigata cu 2-0 in fa

- Cu doua reușite ale lui Lionel Messi și Lautaro Martinez, campioana mondiala s-a impus convingator vineri, scor 4-1, in ultimul amical inainte de startul Copa America din Statele Unite, unde iși va apara titlul. A fost un inceput nefast pentru campionii mondiali care au fost conduși inca de la inceputul…

- Cupa Angliei a provocat intotdeauna surprize mari, iar semifinala de duminica dintre Manchester United și Coventry City a fost una de poveste. Condusa cu 3-0, formația de liga secunda a egalat și a avut un gol anulat in ultimul minut.