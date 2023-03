Stiri pe aceeasi tema

- Simularile pentru Evaluarea Naționala 2023 se desfașoara in perioada 20-22 martie, iar cele pentru examenul de Bacalaureat 2023 au loc intre 27 martie și 30 martie. Calendarul simularii Evaluarii Naționale 2023 pentru absolvenții clasei a VIII-a 20 martie 2023: Limba si literatura romana – proba scrisa…

- Comunicat. Elevi și profesori din Serbia, Turcia, Portugalia și Italia au fost prezenți la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, partener... The post UAV Arad implicata intr-un proiect pentru reciclarea deșeurilor textile appeared first on Special Arad · ultimele…

- Comunicat. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, a fost identificat un barbat de 31 de ani, din Arad, care, in noaptea... The post A intrat prin efracție intr-o școala din municipiu și a furat sistemul audio appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In cadrul Comisiei de dialog social, a fost avizat Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, in anul școlar 2022 – 2023. Lista conținuturilor pentru simularea Evaluarii Naționale…

- Miercuri, 25 ianuarie 2023, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, in anul școlar 2022 – 2023. Lista conținuturilor pentru…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a aprobat miercuri Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat, in anul scolar 2022 – 2023. ‘Astazi, 25 ianuarie 2023, am aprobat Ordinul privind organizarea…

- Astazi, 25 ianuarie 2023, a fost avizat “Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Naționale” pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, in anul școlar 2022 – 2023. Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluarii Naționale pentru…

- Astazi, 25 ianuarie 2023, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a si a simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat, in anul scolar 2022 2023.Lista continuturilor pentru simularea…