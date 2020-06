Calendarul sesiunilor speciale de Evaluare Națională și Bacalaureat 2020 Sesiunea speciala a examenului de Evaluare Naționala va incepe pe 29 iunie, iar cea a Bacalaureatului pe 6 iulie, prevede calendarul aprobat de ministrul Educației. Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat, in contextul epidemiologic actual, ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Naționala și Bacalaureat pentru absolvenții care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitații de șanse, a anunțat, marți, Ministerul Educației. Cele doua sesiuni sunt organizate pentru elevii care nu au putut participa la prima sesiune din motive medicale.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

