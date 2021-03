Metodologia pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru urmatorul an școlar a fost emis, vineri, de catre ministerul Educației. Procesul pentru inscrieri incepe anul acesta pe 17 martie. Parinții care au copii ce implinesc șase ani pana in 31 august 2021 trebuie sa-i inscrie pe cei mici in clasa pregatitoare. Potrivit Metodologiei , procesul de inscriere in invatamantul primar nu este conditionat de frecventarea grupei mari a invatamantului prescolar. Parintii care au copii ce implinesc șase ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, isi pot inscrie copiii in invatamantul…