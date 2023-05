Minstrul Muncii, Marius Budai a anuntat, luni, calendarul legii salarizarii, el afirmand ca liderii coalitiei au stabilit ca pana la 15 iulie 2023 sa fie gata analiza cu Banca Mondiala si proiectul de lege, in perioada 15 iulie – 31 august sa aiba loc dezbateri cu toate sindicatele, dupa care depunerea proiectului in Parlament, la […] The post Calendarul legii salarizarii, dupa discutiile cu sindicatele din Invatamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .