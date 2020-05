Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Turda anunța calendarul inscrierilor la creșe pentru anul școlar 2020 – 2021. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- OFERTA EDUCATIONALA… Pentru anul scolar 2020-2021, Liceul cu Program Sportiv Vaslui are in plan cate o clasa de fotbal, handbal si atletism, cu cate 28 de locuri. Calendarul exact al desfasurarii concursului de admitere va fi stabilit, maine, in cadrul unei videoconferinte organizate de Ministerul Educatiei.…

- Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare va fi modificat, in contextul pandemiei. Daca termenul inițial pana la care se puteau depune cereri era 23 martie, acesta se prelungește. Solicitarile vor putea fi trimise pana in 7 iulie 2020, potrivit surselor Edupedu.ro. Rezultatele inscrierilor la clasa…

- Ministerul Educației și Cercetarii va face modificari privind organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Completarea opțiunilor in fișele de inscriere pot fi realizate in unitatea de invațamant sau prin mijloace electronice de comunicare:…

- Noi reguli pentru inscrierile la gradinița pentru anul 2020-2021, anunțate de Ministerul Educației. Parinții iși pot inscrie copiii la unitațile de invațamant online. Ministerul a spus ca a luat aceasta decizie pentru a-i proteja pe parinți și pe elevi, in contextul epidemiei de coronavirus.Inscrierile…

- Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare și gradinița 2020, precum și calendarul de mobilitate a personalului didactic vor fi decalate și anunțate imediat ce va fi stabilita data reinceperii cursurilor, potrivit unui anunț al ministrului Educației.

- Orice modificare in calendarul anului scolar trebuie facuta in urma consultarilor cu specialistii, sindicatele din educatie si cu asociatiile de parinti si de elevi, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), intr-un comunicat remis luni AGERPRES. "Federatia Sindicatelor Libere…

- Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare 2020 a fost publicat vineri, 21 februarie in Monitorul Oficial. Prima etapa de inscrieri se desfașoara in perioada 4-23 martie, iar procedura de repartizare a copiilor in clase este stabilita de inspectorate. Listele cu copiii inscriși in clasa…