Calendarul examenului de evaluare națională Primul examen scris la Evaluarea Naționala 2020 este proba la limba și literatura romana, programata pentru data de 15 iunie, urmata, doua zile mai tarziu, la 17 iunie, de proba scrisa la matematica, potrivit Calendarului afișat pe site-ul Ministerului Educației. Calendarul EN clasa a VIII-a in anul 2020 este urmatorul: 2 – 5 iunie: Inscrierea […] The post Calendarul examenului de evaluare naționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat calendarul OFICIAL pentru Evaluarea Naționala 2020. Evaluarea Naționala 2020 pentru elevii de clasa a VIII-a incepe in data de 2 iunie, odata cu inscrierea candidaților pentru examene, și se incheie la 27 iunie, odata cu afișarea rezultatelor finale, dupa contestații,…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ministrul educatiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exacta la care se vor reluarea cursurile se va…

- Peste 3.500 de romani sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria, dupa decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țarii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai camioanelor de marfa sa tranziteze țara. UPDATE 14:30. Ministrul Bogdan Aurescu a…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului izolat Ludovic Orban, se lauda, sambata, intr-o postare pe Facebook, cu cat de responsabil este Guvernul interimar și desemnat, cat de repede au fost testați liderii liberali și cat de rapid au venit primele rezultatele negative și cum respecta ei legea, conducand…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației. Masura vine in contextul in care toate unitațile din invațamantul preuniversitar sunt inchise in perioada 11-22 martie. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Sorin Roșca Stanescu Avem doua cercetari de piața. Una, comandata de PNL. Din rezultatele careia aflam ca PSD se afla la mare distanța de liberali. Nu mai puțin de 15% diferența. Al doilea sondaj, comandat de PSD, ne spune cam același lucru. Numai ca diferența este de doar 12%. Din perspectiva social-democraților,…