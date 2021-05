Stiri pe aceeasi tema

- Baciu a mai anunțat și ca o tranșa-record de vaccin Pfizer, de peste 725.000 de doze, va fi livrata in Romania in ultima saptamana din aprilie.Cele mai multe doze pe care le va primi șara noastra luna viitoare, respectiv 3,8 milioane, vor fi de la Pfizer. Potrivit lui Baciu, calendarul livrarilor de…

- Problemele AstraZeneca au dat peste cap campaniile de vaccinare din mai multe state europene. Țara noastra nu a suspendat imunizarea cu acest vaccin, dar nici nu va primi dozele promise. În loc de 2,6 milioane doze livrate pentru întreaga luna martie, în țara noastra vor…

- Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a…

- Uniunea Europeana s-a folosit pentru prima data de interdictia de export de vaccinuri anti-Covid-19 pentru a opri transferul din Italia spre Australia a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca, informeaza agerpres . Blocul european a creat in ianuarie un registru pentru a monitoriza exporturile de…

- Andrei Baciu: "Pentru luna martie, vorbim de un total de 2.640.000 de doze si pentru toata perioada, de la primele livrari, la sfarsitul lunii martie, vorbim de 4.351.000 de doze care vor sosi."Conform Agerpres , in ceea ce priveste firmele producatoare, secretarul de stat a spus ca in martie vor fi…

- Uniunea Europeana așteapta o cantitate de aproximativ 10 milioane de vaccinuri anti-COVID-19 pe care grupul farmaceutic Pfizer trebuia sa le livreze in luna decembrie. Asta inseamna ca blocul comunitar a primit cu 30 % mai puține vaccinuri de la compania americana, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri incheierea un acord cu compania farmaceutica Moderna pentru achizitia a 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19, care vor fi livrate anul acesta, si a confirmat un acord anuntat anterior privind achizitia a inca 200 de milioane de doze de vaccin…