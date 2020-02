Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ar putea aproba, luni, in ședința Birourilor Reunite ale Camerelor, calendarul asumarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi, relateaza surse parlamentare, pentru MEDIAFAX.Potrivit unor surse parlamentare, calendarul asumarii raspunderii pentru alegerea primarilor…

- Premierul Ludovic Orban merge, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu o parte din ministrii Cabinetului sau. Este a doua zi de discutii pe care seful statului le are cu membrii Executivului. Astfel, la ora 11.00, premierul Ludovic Orban si ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți, la Palatul Cotroceni, o „intrevedere” cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Intalnirile continua miercuri, tot la Cotroceni, cu miniștrii de la Transporturi (Lucian Bode), Economie (Virgil…

- Premierul Ludovic Orban merge, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru o discutie cu presedintele Klaus Iohannis. Este prima intalnire a celor doi, in 2020, iar pe agenda discutiilor se afla demararea alegerilor anticipate si a alegerii primarilor in doua tururi. Ambele proiecte ar putea sa se puna in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca va avea vineri o intalnire cu premierul Ludovic Orban. Discutiile vor viza atat alegerile anticipate cat si alegerea primarilor in doua tururi dar si convocarea unei sesiuni extraordinare pentru rezolvarea pensiilor speciale."Maine,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca eliminarea pensiilor speciale trebuie rezolvata pe cale parlamentara, aratand ca, daca exista dorinta liberalilor de a accelera demersurile in acest sens, ii va sprijini. "Aceasta chestiune trebuie rezolvata pe cale parlamentara, dar pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- "Klaus Iohannis se bazeaza pe voturile cetatenilor romani. Sigur ca noi suntem in parteneriat cu mai multe formatiuni politice, cu care am dat jos guvernul PSD, care ne-au sustinut in procedura de investire a Guvernului si contam pe sustinerea lor in turul doi", a declarat Ludovic Orban la luni.…