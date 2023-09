Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a acuzat, marti, referitor la pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul isi va asuma raspunderea in Legislativ, ca ceea ce face premierul Marcel Ciolacu este un „numar de iluzionism, nu de guvernare”, iar proiectul de lege al Executivului ar trebui sa se numeasca legea…

- Premierul cauta sprijinul UDMR si al minoritatilor nationale pe pachetul reformelor bugetare si fiscale pentru care urmeaza sa-si asume raspundere. Marcel Ciolacu vrea sa aiba garanția ca UDMR și minoritațile naționale nu vor semna o moțiune de cenzura impotriva Guvernului.

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…

- Nicolae Ciuca a anunțat luni ca Biroul Politic Național (BPN) al PNL a votat asumarea raspunderii de catre premierul Marcel Ciolacu pe pachetul de masuri fiscale prin care sunt crescute o serie de taxe și impozite și introduse altele noi.

- Bursa de la Bucuresti, sedinta de rosu miercuri dupa-amiaza, cu aproape toti indicii pe minusIndicele BET – de referinta pentru BVB – era pe minus cu 0,4% in dupa-amiaza zilei de miercuri, inregistrandu-se scaderi pe unele dintre cele mai mari companii incluse in indice: Banca Transilvania (-0,8%),…

- Ministrul Bolos a dezvaluit noi masuri fiscale dupa discuții cu premierul Marcel Ciolacu. Dupa o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, Ministrul Finanțelor, Bolos, a dezvaluit planurile fiscale pentru a compensa deficitul bugetar, subliniind ca acestea sunt concepute pe patru nivele. Ministrul Finanțelor…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Inaintea plenului, se vor reuni in sedinte structurile de conducere ale PNL si PSD. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor…