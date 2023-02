Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 februarie, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, cu acordul tuturor celor prezenti, Proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023 2024, in forma pusa in dezbatere publica., anunta Ministerul Educatiei. Singura modificare vizeaza desfasurarea…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, marti, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023-2024.„A fost integrata propunerea de modificare a proiectului supus consultarii publice, astfel incat perioada…

- Ministerul Educației a modificat calendarul anului școlar 2023-2024. Vacanța de primavara a fost mutata de Paște, vacanța mobila se poate lua și in martie, iar inceputul și finalul cursurilor raman pe 11 septembrie și 21 iunie.

- Proiectul de ordin al ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2023-2024 a fost avizat, marti, in Comisia de dialog social si va cuprinde propunerea ca vacanta sa corespunda Sarbatorilor Pascale, a anuntat Ministerul Educatiei pe pagina de Facebook. Astfel, proiectul de ordin in forma finala…

- OFICIAL| Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost avizat de Ministerul Educației dupa o ședința…

- Ministerul Educației a publicat, vineri, 27 ianuarie, proiectul de ordin privind structura anului școlar 2023/2024, in vederea dezbaterii publice. Calendarul este cel puțin surprinzator. Fara vacanța de Paște in anul școlar 2023/2024? Parinții și elevii sunt deja dezamagiți de vestea primita. Trebuie…

- Calendarul anului școlar 2023-2024, lansat in dezbatere de Ministerul Educației / Școala ar incepe pe 11 septembrie, dar ar fi prelungita pana pe 21 iunie, tot pe module și cu vacanța „mobila” in februarie

- CALENDARUL anului școlar 2023-2024. Cursuri din 11 septembrie, cu organizare pe module. Perioadele de vacanța Ministerul Educației a pus in consultare publica proiectul privind calendarul anului școlar 2023-2023. Școala va incepe din 11 septembrie, cu organizare tot pe module de cursuri in loc de semestre. …