Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand este prima zi de școala, modulele de invațare și vacanțele elevilor Structura anului scolar 2023-2024 prevede ca prima zi de cursuri este pe 11 septembrie 2023. Sunt 5 module, desparțite de 5 vacanțe. Cursurile se incheie pe 21 iunie 2024, potrivit structurii…

- Calendarul complet al anului scolar 2023-2024: cand se face scoala si cand sunt vacante. Desi vacanța mare este in toi, in curand, incepe numaratoarea inversa pana la debutul noului an școlar 2023-2024 Noul an școlar 2023-2024 va avea o durata de 36 de saptamani de cursuri si cinci vacanțe școlare.…

- Cand incepe școala in 2023, este intrebarea pe care și-o pun toți elevii conștiincioși, dar și parinții care vor ca in prima zi de cursuri copiii lor sa fie pe deplin pregatiți. Conform Monitorului Oficial, care a publicat calendarul anului școlar 2023 – 2024, elevii vor avea cinci vacanțe. Cand incepe…

- A inceput vacanța de vara pentru elevi, insa unii se intreaba deja cand va incepe scoala in septembrie. Haide sa vedem la ce data se intorc școlarii in banci, dar și cum va arata structura anului școlar 2023-2024. A fost deja publicata in Monitorul Oficial. Conform structurii anului școlar care tocmai…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, duminica, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul adopta o ordonanța de urgența care va modifica ”activitațile ce țin de inchiderea anului școlar și derularea examenelor”, din cauza grevei din invațamant. „In sedinta de astazi avem o ordonanta de urgenta prin…

- Inscrierile la gradinița și creșa pentru anul scolar 2023-2024 incep pe 15 iunie. Ministerul Educației a stabilit calendarul inscrierilor la gradinița si cresa in anul școlar 2023-2024. Parinții vor putea reinscrie copiii la gradinița și creșa incepand cu 6 iunie 2023, iar inscrierile pentru cei care…

- Ministerul Educatiei a anunțat, vineri, ca a fost actualizat calendarul inscrierii in clasa pregatitoare.Prima etapa de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare se va incheia pe 6 iunie și nu pe 31 mai precum era prevazut inițial, ca urmare a greve generale, a stabilit Ministerul Educației, potrivit…

- Ministerul Educatiei a actualizat Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2023-2024, din cauza grevei profesorilor. Actul normativ a fost trimis deja spre publicare in Monitorul Oficial. Cererile de inscriere de catre parinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au fost depuse și validate…