- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar s-a incheiat pe 18 decembrie, cu Argentina campioana mondiala, dupa ce a invins in finala Franța. Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar – 25.301 mentiuni in presa online și social media. In perioada monitorizata de mediaTRUST, 20 noiembrie – 19 decembrie 2022,…

- FOTO: Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean a devenit dubla vicecampioana mondiala, fara sprijin din Romania!!! Talentata Alexandra-Mihaela Muntean (16 ani), sportiva cu radacini in Alba Iulia, și-a vazut visul cu ochii și a reușit sa participe la Campionatul Mondial din Argentina, unde a realizat…

- Argentina lui Lionel Messi s-a calificat dupa un Messi extraordinar contra Țarilor de Jos, in care a suferit pana la penalty-uri. Fanii romani au urmarit și ei cu sufletul la gura sfertul de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu au uitat de subiectul fierbinte al iernii: faptul ca nu am…

- bull; Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a deschis scorul in meciul cu Australia, inscriind golul sau cu numarul 789. S au stabilit primele doua echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Acestea sunt Tarile de Jos si Argentina, care si au respectat statutul…

- Criticat de presa din Argentina, dupa meciul de debut la Campionatul Mondial de Fotbal, Lionel Messi „s-a trezit in duelul cu Mexic. Starul „pumelor” a deschis scorul și și-a readus echipa in batalia pentru calificarea in optimi. Execuția sa a fost analizata de mulți specialiști și s-a aflat care a…

- Argentina – Mexic este meciul care incheie o noua zi cu patru meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal. Este duelul la finalul caruia, „pumele” conduse in teren de Lionel Messi vor afla ce șanse de calificare mai au. Antrenorul adversarei este un argentinian, Tata Martino, un tehnician pe care Messi…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a inregistrat deja primul rezultat surpriza, dupa ce Argentina a pierdut cu 2-1 meciul cu Arabia Saudita de la Campionatul Mondial de Fotbal. Presa din țara din America de Sud a reacționat violent și i-a criticat pe jucatori. Cele mai multe atacuri sunt la adresa lui…

- Lionel Messi (34 de ani), capitanul Argentinei, a oferit o imagine terifianta pentru fani la antrenamentul de luni. Argentina este in grupa C la Campionatul Mondial, alaturi de Arabia Saudita, Mexic și PoloniaGhidul Campionatului Mondial, AICI Cu o zi inainte de debutul la Campionatul Mondial din 2022,…