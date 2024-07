Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, un grup de cinci montaniarzi dambovițeni a plecat spre „Alpii Scandinaviei” pentru a „ataca” doua simbolice varfuri, cele mai inalte cote din Suedia, respectiv Finlanda. Vineri, 14 iunie 2024, patru membri ai grupului au plecat din Romania cu avionul, pe traseul București…

- Ultima saptamana din luna mai a anului 2024 aduce noi emotii pentru sportivii CSM Constanta, care vor concura in competitii interne si internationale. Avem un reprezentant la Campionatul European de Canotaj U19 si cinci la Cupa Europeana de Triatlon din Serbia. Ne batem pentru medalii nationale la ciclism,…

- Titluri nationale si alte medalii cucerite de LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta la concursul din Bucuresti. Campionatul National de tenis de masa rezervat categoriei de varsta Under 19, care s a desfasurat la Bucuresti, i a adus rezultate deosebite si LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta, care a urcat…

- Verdictul ICSID obliga autoritatile de la Bucuresti sa le plateasca fratilor Micula, avand cetatenie suedeza, despagubiri de peste 356 de milioane de dolari, plus dobanzi, pentru retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor prin facilitati fiscale, cu patru ani inainte de expirarea…

- Sportivii CSM Constanta sunt angrenati in lupta pentru medalii si in aceasta saptamana, la toate categoriile de varsta, in competitii interne si internationale Dupa ce baschetbalistele au castigat primul titlu si au intrat in galeria campioanelor din Liga Nationala, handbalistii pot obtine matematic…

- Salba de medalii pentru luptatorii de taekwondo din Alba la Campionatul Național. Județul, reprezentat și de doua fete arbitri Luptatorii de taekwondo din Alba au particiat in weekend-ul ce a trecut la Campionatul Național de Copii, Juniori și Cadeți. Competiția sportiva a avut loc la București. Alba…

- Sectia de Kempo a Clubului Sportiv Medgidia a participat la Campionatul National de Kempo K1, de la Bucuresti, cu un lot restrans, format din patru sportivi si un arbitru, Eric CringusDupa o competitie maraton, la care au concurat peste 700 de sportivi, reprezentantii CS Medgidia, antrenati de Ionel…

- Sportivii CSM Constanta lupta pentru medalii, la toate categoriile de varsta, in competitiile interne si internationale Amalia Nita urca in ring, la Porec, pentru a si apara titlul european de tineret, baschetbalistele debuteaza in finala Ligii Nationale, cu un meci la Sala Sporturilor, iar rugbistii…