Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar o zi inainte de Craciun este mare, mare sarbatoare la romani! In ziua de 24 decembrie este praznuita o sfanta extrem de importanta, care iți da prilejul de a le spune „La mulți ani” tuturor doamnelor și domnișoarelor care ii poarta numele.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 12 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant la crestinatatii este sarbatorit de crestini. Astfel, Sfantul Spiridon este praznuit cu mare credinta de Biserica, in fiecare an.

- Ziua de 8 decembrie este un motiv de bucurie pentru toti credinciosii. In fiecare an, in aceasta zi sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, despre fiecare bun crestin trebuie sa stie.

- Data de 16 noiembrie este o mare sarbatoare pentru toti crestinii. In fiecare an, acestia sarbatoresc un Sfant important. Iata cui trebuie sa-i spui "La multi ani" in aceasta zi sfanta.

- Pe data de 8 noiembrie, potrivit calendar ortodox, toți cei care poarta numele Sfinților Mihail și Gavril iși serbeaza onomastica. Iata cele mai frumoase mesaje, SMS-uri, urari și felicitari de Sf Mihail și Gavril.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, in ultima zi din luna octombrie. Mai multi Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Astfel, Sfintii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis sunt sarbatoriti de Biserica pe data de 31 octombrie.

- Portivit calendar ortodox 2019, credicioșii il cinstesc joi, 17 octombrie, pe unul dintre cei mai mari prororci. Sfantul Proroc Osea a fost primul proroc care a vorbit despre legarura dintre Dumnezeu și poporul sau.

- Potrivit calendar ortodox 2019, in urmatoarea perioada credincioșii postesc doar in zilele de miercur și vineri, urmatorul post mare fiind abia cel al Craciunului. Afla ce posturi sunt in 2020 și pana cand se mai fac nunți anul acesta.