- An de an, pe data de 7 martie, sunt praznuiți Sfantul Pavel Cel Simplu si Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson! Iata cea mai puternica rugaciune pentru iertarea pacatelor pe care fiecare credincios trebuie sa o rosteasca in aceasta zi sfanta.

- Ziua de 4 martie reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru fiecare bun creștin. An de an, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni il pomenesc pe Sfantul Gherasim, cel de la Iordan. Totodata, astazi, oamenii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, deoarece, conform credinței,…

- Dupa ce creștinii au pomenit-o pe Sfanta Mucenița Evdochia samarineanca, in calendarul ortodox este trecuta o alta mare sarbatoare. Așadar, in fiecare an, pe data de 2 martie este pomenit Sfantul Teodot, cunoscut drept episcopul Cirenei. In același timp, tot astazi, cu ocazia acestui mare motiv de bucurie,…

- Sarbatoare mare pentru creștini inca din prima zi a lunii martie! De Ziua Marțișorului, credincioșii de pretutindeni mai au un mare motive de bucurie. In calendarul ortodox este trecuta Sfanta Mucenița Evdochia samarineanca. Totodata, oamenii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala pentru…

- Ziua de 25 februarie anunța in fiecare an un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. Anual, la aceasta data este sarbatorit Sfantul Tarasie. Creștinii trebuie sa știe totodata ca exista o rugaciune speciala care odata rostita ii va ajuta pe oameni sa se impace cu cei cu care nu-și…

- Ziua de sambata, 6 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data este praznuit un sfant important, acesta purtand numele de Vucol, cunoscut drept episcopul Smirnei. Conform credinței, exista o rugaciune speciala adresata lui ce se…

- Ziua de miercuri, 20 ianuarie, reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni! Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Eftimie cel Mare! In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, pe…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de 20 decembrie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc un sfant important. Iata care este cea mai puternica rugaciune din Postul Craciunului!