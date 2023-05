Calendar ortodox . Sfintii Constantin si Elena, sarbatoare cu cruce rosie In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea sfintilor, maritilor, de Dumnezeu incoronatilor si intocmai cu apostolii, marilor imparati Constantin si mama sa Elena.Acest mare intre impauml;rati, fericitul si pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui Constantiu, care se numea Clor, si al cinstitei Elena. Constantiu a fost nepot de fiica lui Claudiu cel ce a imparatit in Roma mai inainte de imparatia lui Diocletian si a lui Carin. Acest Constantiu, dupa ce a fost primit de Diocletia ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

