- Astazi se sarbatorește Sfantul Alexandru, despre care se spune ca ar fi chiar protectorul omenirii. Acesta este serbat de creștinii de pretutindeni in fiecare an, pe data de 30 august. Sfantul este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii, cat și aparatorul credinței creștine…

- Numerosi credinciosi polonezi au participat la un pelerinaj de la Catedrala Sfanta Sofia din Bialystok pana la Manastirea Suprasl, unde se afla o icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului. Pelerinajul a fost organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși Polonezi. Pe parcursul traseului de…

- Este meritul lui Aurel Radu, de la Arhive, ca a scos la iveala amanunte interesante despre Biserica „Sfantul Nicolae” din Pitești. In mentalul colectiv a ramas ca biserica a fost demolata cu tancurile in 1962, in numele sistematizarii Centrului. Dar trebuie sa știm ca, la inceputul secolului trecut,…

- A reamintit-o parintele Costica Busuioc, parohul Bisericii „Invierea Domnului” din Bacau, duminica, 25 iulie, la sfarsitul liturghiei, si include succesiunea scoala, biserica, familie. De retinut ca salasul lui Dumnezeu i-a primit cu traditionala bunavointa pe toti: parinti (multi dintre ei, in interiorul…

- Manastirea Aninoasa din localitatea argeseana cu acelasi nume, un important ansamblu arhitectonic monahal de traditie brancoveneasca din secolul al XVII-lea, ctitoria unui boier din zona, Tudoran Vladescu, are in spate povestea trista a mortii sotiei intemeietorului sau.

- Marți, 6 iulie, este ziua in care creștin ortodocșii il pomenesc pe Sfantul Sisoe cel Mare, cel care a fost ucenicul Sfantului Antonie cel Mare. Printre virtutile pe care le avea, se remarca smerenie. El ii invata pe cei care il vizitau ca aceasta se poate obtine mai intai prin abstinenta, apoi prin…

- 1 total views …de ținuta primariței Magura. Duminca 4 iulie, a avut loc resfințirea Bisericii de lemn din satul Urși, comuna Popești, monument istoric, care poarta hramul „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail. La evenimentul transmis „live” pe facebook, cu ocazia incheierii lucrarilor de restaurare…

- Dieta cu salata de vara te va ajuta sa slabești fara sa te straduiesti prea tare, fiind mai mult vorba despre o detoxifiere intensa.Daca sunt inlocuite doua feluri principale cu salata de vara, vei putea scapa rapid de 4-5 kilograme, potrivit sanatateafemeilor.ro.Oricum, vara, legumele sunt din belsug,…