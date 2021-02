Stiri pe aceeasi tema

- 21 ianuarie reprezinta o zi cu o insemnatate importanta pentru creștinii de pretutindeni. Asta pentru ca, in fiecare an, la aceasta data este praznuit Sfantul Maxim Marturisitorul, cunoscut in credința pentru viața lui curata, inchinata lui Dumnezeu. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești odata cu aceasta…

- Ziua de miercuri, 20 ianuarie, reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni! Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Eftimie cel Mare! In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, pe…

- An de an, pe data de 23 decembrie este zi de sarbatoare la romani! Ce sfinți sunt praznuiți astazi? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești cu o zi inainte de Ajunul Craciunului!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de 20 decembrie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc un sfant important. Iata care este cea mai puternica rugaciune din Postul Craciunului!

- Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Apostolul romanilor, a fost frate al Sfantului Apostol Petru, amandoi fiind pescari de meserie, din Betsaida, cetate aflata pe malul lacului Ghenizaret.

- GRAV… PRO Romania pacatuieste inca o data, in campania electorala! Dupa ce la alegerile locale, o candidata la functia de primar al municipiului Husi a avut trasnita idee de a trece pe materialele electorale, intr-o varianta rescrisa dupa mintea ei, insasi rugaciunea fundamentala a crestinatatii, „Crezul”,…

- An de an, pe data de 15 noiembrie, incep Postul Craciunului! Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in prima zi din Postul Nașterii Domnului! Ce este bine sa faci in astazi pentru a-ti merge bine in viata?

- 1891: la Simleul Silvaniei este inaugurata Scoala de fete S-a intamplat in 12 noiembrie 1878: I.L. Caragiale a citit, la banchetul „Junimii„, prima sa creatie dramatica: „O noapte furtunoasa„. 1884: La Timisoara s-a introdus iluminatul electric al strazilor. De la acea data, Timisoara a apartinut,…