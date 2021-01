Stiri pe aceeasi tema

- La sarbatoarea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, Catedrala Mitropolitana din Timișoara imbraca haine de sarbatoare. Credincioșii timișoreni sunt așteptați sa participe la momentele liturgice ce vor marca hramul istoric al monumentalului lacaș de cult. Programul…

- Vineri, 29 ianuarie și sambata, 30 ianuarie, vor avea loc slujbe dedicate sarbatoririi hramului Catedralei Mitropolitane din Timișoara - Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur.

- 21 ianuarie reprezinta o zi cu o insemnatate importanta pentru creștinii de pretutindeni. Asta pentru ca, in fiecare an, la aceasta data este praznuit Sfantul Maxim Marturisitorul, cunoscut in credința pentru viața lui curata, inchinata lui Dumnezeu. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești odata cu aceasta…

- Marți, 19 ianuarie 2021, in calendarul creștin ortodox sunt pomeniți Sfantul Cuvios Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul, precum și Sfantul Ierarh Marcu, mitropolitul Efesului și Sfanta Mucenița Eufrasia.

- 1904: primul numar al ziarului „Gazeta de Dumineca” apare la Simleu Silvaniei S-a intamplat in 2 ianuarie 1752 – S-a nascut Philip Freneau, poet, eseist, editor, cunoscut ca „poet al Revolutiei Americane”. 1822 – S-a nascut Rudolf Clausius, matematician si fizician, care a formulat a doua lege a termodinamicii.…

- Lasatul secului este consemnat in caledarul ortodox pe 14 noiembrie și este o tradiție straveche a creștinismului. Sintagma lasatul secului semnifica lasarea obiceiurilor lumesti inainte de intrarea in post. Conform traditiei, crestinii se aduna in aceasta zi la mese pline cu alimente si bauturi care…

- An de an, pe data de 6 noiembrie, credincioșii praznuiesc un mare sfant! Iata cui trebuie sa-i spui „La mulți ani” in aceasta zi! Rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de rele și pentru a primi binecuvantarea lui Dumnezeu in fiecare zi.