Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 ianuarie, creștinii se bucura de celebrarea unei mari sarbatori, trecuta cu cruce neagra in calenarul ortodox. Enoriașii creștini de peste tot din lume il praznuiesc astazi pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare.

- Conform datelor aparute in calendarul ortodox, anual, ziua de 4 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru crești. Asta pentru ca este pomenit Soborul Sfinților 70 de Apostoli, sarbatoare despre care fiecare bun creștin trebuie sa știe!

- An de an, pe data de 14 decembrie, este zi de mare sarbatoare la romani! Iata rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de necazuri! Ce sfinți sunt praznuiți in aceasta zi?

- Data de 21 noiembrie anunța o mare sarbatoare pentru credincioși! Potrivit calendarului ortodox, in aceasta zi are loc Intrarea Maicii Domnului in Biserica! Iata ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respecți, dar și ce rugaciune e bine sa rostești pentru a fi ferit de boli!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- Marți, 17 noiembrie, este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant praznuiesc credincioșii astazi? Iata și cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi pentru a te feri de rele!

- In fiecare an, pe 16 noiembrie, romanii il sarbatoresc pe unul dintre cei mai importanti sfinti din calendarul ortodox. Aceasta esre rugaciunea pe care trebuie sa o spui in aceasta zi pentru iertarea pacatelor. Ce mare sfant sarbatoresc crestinii ortodocsi pe 16 noiembrie 16 noiembrie este o zi importanta…

- An de an, pe data de 16 noiembrie este mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa-i spui "La multi ani!" astazi! Ce mare sfant este praznuit in aceasta zi? Rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești pentru a fi ocrotit și inzestrat cu ințelepciune!