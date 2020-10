Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare bun creștin știe ca ziua de 12 octombrie reprezinta o mare sarbatoare. In fiecare an, la aceasta data sunt praznuiți mai mulți sfinți de care orice credincios trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești cand te simți presat de probleme!

- Marți, 6 septembrie, este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant praznuiesc credincioșii? Iata și rugaciunea pe care o rostesc toți creștinii pentru a scapa de necazurile și problemele cu care se confrunta!

- Data de 21 septembrie reprezinta o zi importanta pentru romani, fiind cea in care sunt praznuiți doi mari sfinți. Iata rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești la inceput de saptamana!

- Este sarbatoare mare astazi pentru credincioși. An de an, pe data de 19 septembrie, romanii praznuiesc trei Sfinți. Iata rugaciunea care trebuie rostita in aceasta zi, pentru a te ajuta in cele mai grele momente!

- Zi de sarbatoare pentru romani! Astazi, o mare sfanta este praznuita de catre credincioși. Despre cine este vorba? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca!

- Pe 14 septembrie, este celebrata Inalțarea Sfintei Cruci, cunoscuta și drept Ziua Crucii. In aceasta zi, extrem de importanta pentru creștinii-ortodocoși, sunt marcate mai multe evenimente importante. Tot in aceasta zi, este bine sa rostești rugaciunea care iți va aduce iubirea in viața.

- 1970: se infiinteaza Orchestra „Mesesul” de pe langa Uniunea Generala a Sindicatelor Salaj S-a intamplat in 28 august 1905 – A murit Emanoil Davidescu, membru fondator al “Gazetei matematice” (n.11.03.1871). 1914 – A murit compozitorul rus Anatoli Liadov (n.11.05.1855). 1916 – Germania declara razboi…

- Pe data de 29 iulie este praznuit Sfantul mare Mucenic Calinic, cel pe care, datorita iubirii neclintite fața de Dumnezeu, a fost inzestrat de Tatal Ceresc cu harul facerii de minuni. Credincioșii care i se roaga gasesc la acest sfant, ajutor grabnic și raspuns la toate problemele care nu le dau pace.…