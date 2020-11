Stiri pe aceeasi tema

- Pe 14 noiembrie se lasa sec pentru Postul Craciunului, Postul Nașterii Domnului. Conform randuielilor bisericești se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa, cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Acest post dureaza pana pe 24 decembrie inclusiv. Tot…

- Lasatul secului este consemnat in caledarul ortodox pe 14 noiembrie și este o tradiție straveche a creștinismului. Sintagma lasatul secului semnifica lasarea obiceiurilor lumesti inainte de intrarea in post. Conform traditiei, crestinii se aduna in aceasta zi la mese pline cu alimente si bauturi care…

- 1861: delegatia Salajului, compusa din Ioan Maniu, Ioan Galu si Gheorghe Filep, prezinta imparatului Franz Iosif protestul impotriva anexarii la Ungaria S-a intamplat in 28 octombrie 1790 – S-a nascut Alphonse de Lamartine, scriitor romantic francez (m.28.02.1869). 1798 – S–a nascut compozitorul…

- 1947: se redeschide Liceul de Stat din Zalau ————————————————————————————————————————– S-a intamplat in 18 octombrie 804 – S–a nascut regele Mongkut Rama IV al Thailandei (m.15.10.1868). 1859 – S-a nascut filosoful Henri Bergson, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in anul 1927 („Evolutia creatoare”,…

- Calendar ortodox, 2 octombrie 2020. E sarbatoare deosebita astazi! Iata ce trebuie sa faci azi sa scapi de vraji și blesteme. Astfel, romanii praznuiesc vineri un mare sfant, aparator de vraji și blesteme. Calendar ortodox, 2 octombrie 2020 Astazi este praznuit unul dintre cei mai mari sfinți ai creștinatații,…

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți! Se spune ca in aceasta zi trebuie sa fi ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni!

- 1605: Principele Stefan Boskay daruieste domeniul Zalau lui Senyei Pongratz S-a intamplat in 15 septembrie 1486 – Din ordinul lui Stefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a inceput constructia unui nou palat domnesc la Harlau. 1538 – Instaurarea dominatiei otomane asupra Moldovei. Stefan Lacusta…

- 1926: la Zalau se infiinteaza Casa Invatatorilor Salajeni S-a intamplat in 22 august 1456 – A inceput a doua domnie a lui Vlad Tepes, fiul lui Vlad Dracul, in Tara Romaneasca (1448, 1456-1462, 1476). 1485 – A murit Richard al III–lea, rege al Angliei (1483–1485) (n.02.10.1452). 1647 – S-a nascut Denis…