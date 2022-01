Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s a savarsit si a mucenicului Teona.Acest sfant mucenic Teopempt a fost episcop, in zilele imparatului Diocletian, la anii 290. Si ridicand Diocletian prigoana asupra crestinilor, Teopempt a fost cel…

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, 21 decembrie. In fiecare an este praznuita Sfanta Mucenița Iuliana, protectoarea mamelor care nasc. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, dar și ce este bine sa faci astazi

- Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput a fost pastor de oi. Apoi s a insurat, iar dupa moartea sotiei a fost facut episcop. Dumnezeu i a dat harul tamaduirilor…

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, 7 decembrie. In fiecare an dupa Sfantul Nicolae este praznuita Sfanta Mucenița Filofteia, una dintre cele mai tinere sfinte din calendarul ortodox. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce este bine sa faci in aceasta zi sarbatoare!

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 6 decembrie. In fiecare an este praznuit Sfantul Nicolae , ocrotitorul copiilor, dar și familiei este sarbatorit in biserica ortodoxa! Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, dar și ce este bine sa faci in aceasta zi de sarbatoare!

- In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, creștinii ortodocși de pretutindeni ii sarbatoresc, conform Calendarului Creștin Ortodox, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Iata ce tradiții și obiceiuri exista in aceasta zi de sarbatoare. Tradiții și obiceiuri de Sfinții arhangheli Mihail și Gavril Legat…

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 8 noiembrie. In fiecare an, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt sarbatoriți datorita in biserica ortodoxa. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi!

- Crestinii ii sarbatoresc luni, 8 noiembrie 2021, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si Gavril nu se lucreaza. Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti,…