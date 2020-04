Stiri pe aceeasi tema

- Un important sfant este pomenit de creștinii ortodocși, pe 29 martie. Orice bun creștin trebuie sa știe și, in aceste clipe grele, sa rosteasca rugaciunea pentru aflarea adevarului și pentru mantuirea sufletelor.

- In ziua de 26 martie, creștinii ortodocși sarbatoresc Soborul Sfantului Arhanghel Gabvriil. Aceasta este una dintre cele trei inchinate Sfantului Arhanghel Gavriil, cel care a dat vestea nașterii lui Iisus.

- Bucurie mare pentru credinciosi! Data de 2 martie reprezinta un motiv de sarbatoare pentru fiecare bun crestin, deoarece in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi sfinti importanti. Iata care sunt acestia!

- Sarbatoare mare pentru credinciosi! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, de care fiecare bun crestin trebuie sa stie. Iata care sunt acestia!

- Este sarbatoare mare pentru crestini, sambata, pe 22 februarie. In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati este praznuita Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Evghenia.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 19 februarie. In fiecare an, la aceasta data, datorita faptelor sale bune, Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia sunt sarbatoriti de catre crestini.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data 16 februarie. In fiecare an, la aceasta data, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Pamfil, Valentin si Pavel, alaturi de alti noua Sfinti Mucenici.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.