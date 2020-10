Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului ortodox, miercuri, pe data de 7 octombrie, este mare sarbatoare! Asta pentru ca fiecare bun creștin sarbatorește mai mulți sfinți importanți! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru ca sa-ți mearga bine!

- Tarciziu Serban, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, sanctioneaza vorbele lui IPS Teodosie, care a spus la un post de radio ca „este pacat sa te rogi la o biserica catolica“.

- Un foarte important cardinal, Angelo Becciu, seful departamentului care decide beatificarile, unul dintre cei care decid cine va fi propus si acceptat ca sfant, a fost obligat sa demisioneze din cauza unor afaceri bancare dubioase.

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți. De asemenea, in popor se spune ca in aceasta zi trebuie sa fii ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni. Calendar ortodox 25 septembrie 2020 Data de 26 septembrie aduce o serie de sfinți care sunt sarbatoriți…

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți! Se spune ca in aceasta zi trebuie sa fi ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni!

- Primaria Cernavoda va repara si amenaja aleile din cimitirul ortodox din localitatePrimaria orasului Cernavoda organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent furnizarii serviciilor de lucrari de reparatii si amenajare alei in cimitirul ortodox Cernavoda.Termenul limita este 15 septembrie…

- Luis Suarez (33 de ani) se adauga lui Lionel Messi (33) pe lista incerților in privința viitorului la Barcelona. „Nu am vorbit cu antrenorul Koeman și nimeni nu mi-a spus ca sunt pe lista de transferuri”. Daca Messi se simte mai mult in afara Barcelonei, iar Pique a declarat, dupa „sfertul” cu Bayern…

- 1831: se naste, la Simleu Silvaniei, Szathmary P. Karoly – scriitor, istoric, presedintele Asociatiei Pedagogilor Maghiari S-a intamplat in 24 iulie 1802 – S-a nascut scriitorul francez Alexandre Dumas (tatal), autorul celebrelor romane istorice “Cei trei muschetari”, “Regina Margot”, “Contele de…