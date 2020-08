Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 august, este marcata o sarbatoare importanta pentru creștinism. Marți este pomenit Sfantul Nifon, patriarhul Constantinopolului. Tot in aceasta zi, este bine sa rostești rugaciunea inchinata Sfantului Ierarh Nifon.

- Schimbarea la Fața 2020! Ce este strict interzis sa faci azi, 6 august? Vei avea mari probleme Schimbarea la Fața 2020! Sarabatoare mare in calendarul creștin ortodox. Astazi, este Schimbarea la Fața, una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinatații. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Ce…

- Schimbarea la fața 2020! Zi de sarbatoare extrem de importanta in calendarul creștin-ortodox. Astazi, sarbatorim schimbarea la fața. Trebuie sa respectam cu sfințenie aceste obiceiuri, altfel vom avea mare ghinion. In aceasta zi nu e bine sa te cerți cu nimeni și nici sa fii certat de cineva, ca așa…

- Urmatoarea mare sarbatoare din luna august este pe data de 6, cand se sarnbatorește Schimbarea la fata a Domnului. a doua mare sarbatoare va avea loc pe data de 15 august, cand se sarbatorește Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mare, in timp ce ultima sarbatoare din aceasta luna va avea loc…

- In fiecare an la data de 24 iunie creștinii ortodocși de pretutindeni praznuiesc Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, una dintre cele mai importante sarbatori de peste an. Aceasta sarbatoare creștina coincide cu Sanzienele, o sarbatoare pagana cu care a fost insa asociata și pe care romanii o țin din…

- Pe 24 iunie, in toate Bisericile Ortodoxe este praznuita Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Este ultimul proroc al Vechiului Testament si, totodata, cel care face legatura cu Noul Testament. Biserica a inchinat Sfantului Ioan Botezatorul sase sarbatori: Zamislirea – 23 septembrie; Nasterea – 24 iunie;…

- Ioan-Florin Florescu, preot ortodox roman care slujeste in Scotia, critica „ostentatia belicoasa” de care da dovada IPS Teodosie si faptul ca, in locul unui discurs echilibrat, acesta „toarna gaz pe foc ca sa-i inflameze si mai mult pe credinciosi“. Slujba de inviere oficiata in reluare de Teodosie…

- Sarbatoare foarte mare joi, pe 28 mai. Ca in fiecare an, la 40 de zile de la Paște, este sarbatorita Inalțarea Domnului. Aceasta zi a fost consacrata ca fiind Zi a Eroilor și sarbatoare naționala bisericeasca.