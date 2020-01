Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, pe 31 decembrie. In fiecare an, in ultima zi din an, creștinii praznuiesc o mare Sfanta. Astfel, mereu la aceasta data este sarbatorita Sfanta Cuvioasa Melania Romana.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 12 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant la crestinatatii este sarbatorit de crestini. Astfel, Sfantul Spiridon este praznuit cu mare credinta de Biserica, in fiecare an.

- Este sarbatoare mare pentru crestini. marti, pe 10 decembrie. Trei mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Astfel, Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf sunt praznuiti de Biserica.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 30 octombrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Zenovie este sarbatorit cu mare credinta de catre Biserica

- Sarbatoare importanta pentru crestini, luni, pe 28 octombrie. In fiecare an, incepand cu anul 2008, in aceasta zi este praznuit un Sfant important al crestinatatii. Astfel, Sfantul Iachint de Vicina este trecut in calendar la aceasta data.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 17 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, Biserica il praznuieste pe Sfantul Proroc Osea, care a vorbit cu 800 de ani inainte de nasterea Lui Hristos.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 16 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mucenic Longhin Sutasul. Acesta a fost foarte credinicios si a ales sa-si dea viata pentru Domnul.

- Luni, pe 14 octombrie, intreaga creștinatate sarbatorește marele praznic al Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta este sarbatorita, in fiecare an, iar foarte mulți credincioși ajung la Iași, acolo unde se afla moaștele sale sfinte facatoare de minuni.