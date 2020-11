Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Inainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea Levi. Era originar din Capernaum (un orașel pe malul lacului Tiberiada), fiind fiul lui Alfeu și a fost de meserie vameș, adica perceptor/incasator…

- An de an, pe data de 16 noiembrie este mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa-i spui "La multi ani!" astazi! Ce mare sfant este praznuit in aceasta zi? Rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești pentru a fi ocrotit și inzestrat cu ințelepciune!

- 1926: episcopul Iuliu Hossu consacra Biserica din Ilisua S-a intamplat in 31 octombrie 1795 – S-a nascut scriitorul romantic britanic John Keats (m.23.02.1821). 1833 – S-a nascut compozitorul rus Alexandr Porfirievici Borodin (m.27.02.1887). 1846 – S–a nascut prozatorul italian Edmondo de Amicis…

- Multi crestini nu au habar ce se sarbatoreste astazi, 19 octombrie 2020. Iata ce scrie in calendarul ortodox despre ziua aceasta. Un sfant important este praznuit. Calendar ortodox, 19 octombrie. Ce sfant important e sarbatorit azi Putini sunt crestinii care stiu ca astazi, 19 octombrie, conform calendarului…

- 1919: se deschide Scoala Normala de Stat din Zalau S-a intamplat in 10 octombrie 824 – S–a nascut Ioan Puscariu, scriitor roman (m.24.12.1911). 1837 – A murit Charles Fourier, filosof utopist si economist francez (”Tratat despre asociatia domestica si agricola”, ”Teoria celor patru miscari si a destinelor…

- An de an, pe data de 9 octombrie este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant este praznuit de catre credincioși? Iata și cea mai puternica rugaciune pentru sanatate pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi!

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți. De asemenea, in popor se spune ca in aceasta zi trebuie sa fii ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni. Calendar ortodox 25 septembrie 2020 Data de 26 septembrie aduce o serie de sfinți care sunt sarbatoriți…

- Zi de sarbatoare pentru romani! Astazi, o mare sfanta este praznuita de catre credincioși. Despre cine este vorba? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca!