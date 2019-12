Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe 24 noiembrie. Un mare sfant al crestinatatii este praznuit de catre crestini in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei, este pomenit de Biserica pe 24 noiembrie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, pe data de 1 noiembrie. In fiecare an, in prima zi din noiembrie sunt praznuiti doi mari Sfinti facatori de minuni. Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian sunt praznuiti de Biserica in aceasta zi.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 30 octombrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Zenovie este sarbatorit cu mare credinta de catre Biserica

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 17 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, Biserica il praznuieste pe Sfantul Proroc Osea, care a vorbit cu 800 de ani inainte de nasterea Lui Hristos.

- Sarbatoare mare pentru creștini, duminica, pe 13 octombrie, cu o zi inainte de marea sarbatoare a Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, in fiecare an, la aceasta data, sunt praznuiți Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica.

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.