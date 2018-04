Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zilele libere de Pasti, elevii si prescolarii se intorc, din aceasta saptamana, la scoala. Pana la urmatoarea vacanta, cea de vara, ii asteapta teze sau testari de Evaluare Nationala, iar absolventii de liceu se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat, probele scrise. Cursurile reincep de miercuri,…

- Horoscop In general lumea știe ca de Sf.Paști se inroșesc ouale. Nu se albastresc, nu se inverzesc, nu se vopsesc, sau se incondeiaza, obicei pagan slav, ci se inroșesc. De fapt cel mai bun argument este ca pe raftul supermarketului de unde am cumparat vopseaua de oua, roșie, bineințeles, mai erau doar…

- Politistii clujeni vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in siguranța de Sfintele Sarbatori de Paști de cult Ortodox. Este perioada cumparaturilor și a pregatirilor de sarbatori. Furturile din buzunare si din genti se comit in special in locurile aglomerate. Daca sunteti impins…

- Poliția Prahova va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sfintele Sarbatori de Paști de cult Ortodox. Peste 300 de politisti vor fi in strada și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor,…

- Momarlanii din Valea Jiului au un obicei unic. Populația baștinașa a zonei intampina Sfintele Sarbatori de Paște alaturi de cei trecuți in neființa. Nu doar gospodariile sunt primenite in aceasta perioada, ci și cimitirele. Un mic cimitir de la poalele munților Parang prinde viața zilele acestea.…

- Pe 24 martie, in ajun de Buna Vestire, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Artemon, doctorul sufletelor si al trupurilor. Femeile se pregatesc de Buna Vestire, praznuita duminica, 25 martie 2018.

- Calendar ortodox, 25 februarie. In prima duminica din Postul Mare se face praznuire de minunea graului fiert, facuta de sfantul mare mucenic Teodor in zilele imparatului Iulian Apostatul. Tot in aceasta zi, are loc pomenirea sfantului Tarasie și a sfantului Alexandru.

- Calendar ortodox, 20 februarie 2018. In aceasta luna, pe 20 februarie, are loc pomenirea Sfantului Leon, episcopul Cataniei, denumit facatorul de minuni. In acest an, sarbatoarea cade in a doua zi a Postului Mare, iar cei care i se inchina vor avea viața buna.