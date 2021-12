Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a acestei saptamani aduce o mare sarbatoare in randul credincioșilor ortodocși. Inca din ajunul acestei sarbatori, copiii, dar nu numai iși curața ghetuțele și le așaza frumos la ușa, in așteptarea darurilor pe care le lasa Moș Nicolae. Pe 6 decembrie este cinstit Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul…

- Sfantul Nicolae, cunoscut ca Mos Nicolae, vine in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 Decembrie cu daruri atat pentru copii, cat si pentru adulti. In seara zilei de 5 Decembrie, ghetele si cizmele sunt curatate, lustruite si puse la usa in casa fiecarui roman. Mos Nicolae are grija de fiecare membru…

- In noaptea dintre 5 și 6 decembrie, Sfantul Nicolae aduce cadouri și dulciuri copiilor cuminți și crengi de brad copiilor obraznici. Dar chiar și beteșugurile aduc veselie, pentru ca sunt vopsite in argintiu (sau acoperite cu zapada falsa) și impodobite cu hartie creponata. El vine cu primele portocale…

- Pe 6 decembrie 2021 are loc una dintre cele mai iubite sarbatori ale iernii: Sfantul Nicolae. Dincolo de faptul ca in dimineața acestei zile copiii gasesc cadouri in ghetuțe, exista o mulțime de tradiții și obiceiuri de Sfantul Nicolae. Afla de pe a1.ro ce e bine sa faci la sarbatoarea de azi, 6 decembrie.

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 8 noiembrie. In fiecare an, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt sarbatoriți datorita in biserica ortodoxa. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi!

- Crestinii ii sarbatoresc luni, 8 noiembrie 2021, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si Gavril nu se lucreaza. Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti,…

- Sarbatoare mare pentru creștini, vineri, 17 septembrie. In fiecare an, Sfanta Sofia este sarbatorita datorita credinței sale puternice. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi!

- Astazi este o zi importanta pentru toți creștinii. Inalțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este sarbatorita in fiecare an pe data de 14 septembrie. Ziua Crucii este singura sarbatoare cu post aspru și rugaciune. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi!