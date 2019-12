Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 21 decembrie este mare, mare sarbatoare pentru toți romanii! In aceasta zi este praznuita o sfanta importanta și este un bun prilej pentru a le spune la mulți ani celor care iși serbeaza ziua de nume.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 11 decembrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, in fiecare an, la aceasta data, Sfantul Daniil Stalpnicul este sarbatorit de catre Biserica.

- In fiecare an, in ziua de 14 noiembrie este mare, mare sarbatoare la romani! Pe aceasta data, creștinii pomenesc un sfant extrem de important, care le da, de asemenea, ocazia tuturor sa le spuna „La mulți ani” sarbatoriților care ii poarta numele.

- Sfinții zilei de miercuri, 30 octombrie, potrivit calendar ortodox 2019, sunt Mucenicii Zenovie și Zenovia. Acești doi frați s-au nacut in Egeea din Cilicia, pe vremea imparatului Dioclețian.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 30 octombrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Zenovie este sarbatorit cu mare credinta de catre Biserica

- Pe data de 23 octombrie, in fiecare an este marcata in calendar o mare sarbatoare. Mai exact, in aceasta zi sunt praznuiți 2 sfinți importanți: Sfantul Apostol Iacov, ruda Domnului, intaiul episcop al Ierusalimului, precum și Sfantul Ierarh Ignatie, patriarhul Constantinopolului

- Potrivit calendar ortodox octombrie 2019, pe data de 16 credincioșii il cinstesc pe Sfantul Mucenic Longhin Sutasul, cel care l-a pazit pe Hristos pe cruce și a stat de veghe la mormantul acestuia.

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.