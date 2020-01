Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Teodosie cel Mare este pomenit sambata 11 ianuarie de toți creștinii ortodocși: este unul dintre parnții ascetismului ortodox, trainind izolat și hranindu-se timp de 50 de ani cu ierburi salbatice și legume.

- Sarbatoare mare pentru crestini, luni, pe 23 decembrie. In fiecare an, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, crestinii praznuiesc mai multi sfinti. Astfel, in aceasta zi sunt sarbatoriti Sfintii 10 mucenici din Creta.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, duminica, pe 22 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Petru Movila. Sfantul s-a nascut in Moldova, insa a plecat in Polonia, acolo unde s-a retaras cu familia lui, dupa moartea tatalui sau.

- Ziua de 8 decembrie este un motiv de bucurie pentru toti credinciosii. In fiecare an, in aceasta zi sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, despre fiecare bun crestin trebuie sa stie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe 24 noiembrie. Un mare sfant al crestinatatii este praznuit de catre crestini in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei, este pomenit de Biserica pe 24 noiembrie.

- Calendar ortodox 15 noiembrie. Astazi incepe Postul Craciunului pentru creștinii ortodocși. Tot in aceasta zi, credincioșii romani au un mare motiv de bucurie. BOR il sarbatoarește pe Sfantul Paisie de la Neamț.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, pe data de 1 noiembrie. In fiecare an, in prima zi din noiembrie sunt praznuiti doi mari Sfinti facatori de minuni. Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian sunt praznuiti de Biserica in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, luni, pe 28 octombrie. In fiecare an, incepand cu anul 2008, in aceasta zi este praznuit un Sfant important al crestinatatii. Astfel, Sfantul Iachint de Vicina este trecut in calendar la aceasta data.