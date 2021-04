Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare importanta pentru creștini, sambata, pe 27 martie. In fiecare an, la aceasta data, creștinii o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Matroana din Tesalonic. Iata ce rugaciune este bine sa spui in aceasta zi pentru a depași o problema grava.

- Este sarbatoare mare miercuri, pe data de 24 februarie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuita Intaia și a doua aflare a capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. In continuare iți prezentam rugaciunea pe care este bine sa o spui pentru a-ți merge bine in relație și in familie.

- In fiecare an, la data de 18 februarie, creștinii il praznuies pe unul intre cei mai mari Sfinți. In continuare iți prezentam ce sarbatoare este joi, 18 februarie, dar și ce rugaciune este bine sa spui atunci cand te simți deznadajduit.

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare mare pentru credincioși pe 15 februarie. In fiecare an, credincioșii de pretutindeni il sarbatoresc pe Sfantul Onisim. In același timp, oamenii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, care odata rostita ii va ajuta sa scape de problemele…

- Data de 7 februarie reprezinta zi de mare sarbatoare la romani! Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este praznuit de credicioși! Iata rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de gandurile rele care nu-ți dau deloc pace.

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- An de an, pe data de 25 ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa le spui '”La multi ani”, dar și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi sfanta pentru a scapa de fricile care nu iți dau deloc pace.

- Ziua de 22 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceeași data, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Timotei. In același timp, credincioșii trebuie sa știe ca pe langa acesta mai sunt sarbatoriți și alți sfinți importanți. Iata ce rugaciune speciala trebuie…