Calendar ortodox, luni, 1 martie. Cea mai puternică rugăciune pentru vindecarea bolilor! Sarbatoare mare pentru creștini inca din prima zi a lunii martie! De Ziua Marțișorului, credincioșii de pretutindeni mai au un mare motive de bucurie. In calendarul ortodox este trecuta Sfanta Mucenița Evdochia samarineanca. Totodata, oamenii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala pentru vindecarea bolilor care odata rostita ii va ajuta sa treaca mai ușor peste astfel de necazuri. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 25 februarie anunța in fiecare an un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. Anual, la aceasta data este sarbatorit Sfantul Tarasie. Creștinii trebuie sa știe totodata ca exista o rugaciune speciala care odata rostita ii va ajuta pe oameni sa se impace cu cei cu care nu-și…

- Sfântul Nichifor, praznuit în data de 9 februarie, a trait în secolul al III-lea și a fost prieten cu un mare preot creștin pe nume Sapriciu. Diavolul vazând prietenia dintre cei doi a decis sa îi departa, așa ca a bagat vrajba între ei. Ura era atât de…

- Ziua de sambata, 6 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data este praznuit un sfant important, acesta purtand numele de Vucol, cunoscut drept episcopul Smirnei. Conform credinței, exista o rugaciune speciala adresata lui ce se…

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- Ziua de miercuri, 20 ianuarie, reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni! Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Eftimie cel Mare! In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, pe…

- Potrivit calendarului ortodox, vineri, pe 8 ianuarie, este mare sarbatoare pentru credincioși. Dupa ce ieri a avut loc praznuirea Sfantului Ioan Botezatorul, iar mii de credincioși și-au aniversat ziua onomastica, astazi, creștinii de pretutindeni au alt motiv de bucurie, fiind pomenit un alt mare sfant…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de 20 decembrie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc un sfant important. Iata care este cea mai puternica rugaciune din Postul Craciunului!

- In trecut, bunicile noastre preparau acest remediu natural pentru eficiența sa in tratarea bolilor. Cei care au incercat deja acest remediu confirma faptul ca bunicile noastre au avut dreptate și ca aceasta licoare are o mare putere de vindecare. Pentru a grabi vindecarea și a intari organismul,…