Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe data de 23 decembrie este zi de sarbatoare la romani! Ce sfinți sunt praznuiți astazi? Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești cu o zi inainte de Ajunul Craciunului!

- Este mare sarbatoare la romani astazi, pe 22 decembrie! Potrivit calendarului ortodox, creștinii pomenesc anual, la aceasta data, mai mulți sfinți importanți. Iata care sunt aceștia, dar și ce rugaciune puternica trebuie sa rostești inainte de Craciun!

- An de an, pe data de 14 decembrie, este zi de mare sarbatoare la romani! Iata rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de necazuri! Ce sfinți sunt praznuiți in aceasta zi?

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare pentru romani pe 27 noiembrie. In fiecare an, la aceasta data, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Iacov Persul! Totodata, credincioșii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala pe care este bine sa o rosteasca atunci cand se simt singuri.

- Sarbatoare mare pentru credicioși, marți, 24 noiembrie. Calendarul ortodox arata ca in fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in Postul Craciunului!

- In fiecare an, potrivit calendarului ortodox, creștinii de pretutindeni il sarbatoresc pe data de 9 noiembrie pe Sfantul Nectarie din Enghina, episcop al Pentapolisului, cunoscut drept și Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer. Iata care este cea mai puternica rugaciune care invinge boala cumplita!

- In fiecare an, in calendarul ortodox, data de 20 octombrie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. In aceasta zi este sarbatorit un mare sfant: Artemie, iar credincioșii trebuie sa rosteasca o rugaciune importanta pentru sanatate.

- Fiecare bun creștin știe ca ziua de 12 octombrie reprezinta o mare sarbatoare. In fiecare an, la aceasta data sunt praznuiți mai mulți sfinți de care orice credincios trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești cand te simți presat de probleme!