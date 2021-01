Stiri pe aceeasi tema

- 21 ianuarie reprezinta o zi cu o insemnatate importanta pentru creștinii de pretutindeni. Asta pentru ca, in fiecare an, la aceasta data este praznuit Sfantul Maxim Marturisitorul, cunoscut in credința pentru viața lui curata, inchinata lui Dumnezeu. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești odata cu aceasta…

- Ziua de miercuri, 20 ianuarie, reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni! Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Eftimie cel Mare! In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, pe…

- An de an, pe data de 14 decembrie, este zi de mare sarbatoare la romani! Iata rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de necazuri! Ce sfinți sunt praznuiți in aceasta zi?

- Conform calendarului ortodox, miercuri, pe 9 decembrie este zi de mare sarbatoare! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi!

- Ziua de marți, 8 decembrie, reprezinta un mare motiv de bucurie pentru creștini. In fiecare an, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Patapie, potrivit calendarului ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi ca sa-ți mearga bine!

- Este sarbatoare mare pentru creștini, sambata, 28 noiembrie. In fiecare an, la aceasta data, in calendarul ortodox este praznuit Sfantul Ștefan cel Nou. Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți in aceasta zi!

- Sarbatoare mare pentru credicioși, marți, 24 noiembrie. Calendarul ortodox arata ca in fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in Postul Craciunului!

- An de an, pe data de 15 noiembrie, incep Postul Craciunului! Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in prima zi din Postul Nașterii Domnului! Ce este bine sa faci in astazi pentru a-ti merge bine in viata?