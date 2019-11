Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 30 octombrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Zenovie este sarbatorit cu mare credinta de catre Biserica

- Sarbatoare mare pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, pe data de 11 octombrie, Biserica il praznuieste pe Sfantul Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi. De precizat este faptul ca Sfantul Apostol Filip nu trebuie confundat cu Apostolul Filip, cel chemat de Domnul Hristos la misiune.

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 29 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de Biserica. Astfel, duminica, Sfantul Chiriac Sihastrul este sarbatorit.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 17 septembrie. In fiecare an, in aceasta zi o mare Sfanta este praznuita de catre Biserica. Astfel, Sfanta Sofia este sarbatorita datorita credintei sale puternice.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.