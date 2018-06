Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida Harti Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Teodot al Ancirei. Harți Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Robert, abate Sfantul Mucenic Teodot al Ancirei, pomenit in calendarul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo si Leonid Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Dorotei al Tirului. Harti Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Bonifaciu, ep. m. Sfantul Sfintit Mucenic Dorotei, episcopul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Teodor cel Sfintit; Sf. Mc. Isaachie Persul si Nicolae din Metovo Sarbatori religioase greco-catolice: Cuv. Teodor cel Sfintit; Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir Ghika Sarbatori religioase romano-catolice: Fer. Vladimir Ghika, pr. m. Cuviosul…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 aprilie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), mai intai in Capadocia si apoi in Palestina. Sfantul...

- Sarbatorit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Gheorghe, purtatorul de biruinta, este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox, ziua fiind marcata, potrivit traditiei populare, prin impodobirea caselor cu crengi verzi care simbolizeaza renasterea naturii. Sfantul Mare Mucenic Gheorghe…

- Astazi, crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Gheorghe. In cartile sfinte ale ortodoxiei, Sfantul Gheorghe aste amintit ca fiind un conducator de oaste in garda imparatului Diocletian. Cand acesta din urma a inceput prigonirea impotriva crestinilor, Sfantul Gheorghe si-a marturisit „credinta…

- Aceste trei mucenite, Agapia, Irina si Hionia, erau surori si au trait pe vremea imparatului Diocletian (284-305), in partile Tesalonicului. Parintii lor erau pagani, dar ele isi inchinasera viata lui Hristos, ca si invatatorul lor, Sfantul preot Zoil. Fiind prinse cele trei surori, au fost aduse ...

- In fiecare an, cea mai mare sarbatoare a crestinatatii este un prilej de bucurie si recunostinta. Gandurile noastre sincere se indreapta spre familie, prieteni si colegi, constienti ca trebuie sa cinstim si sa urmam viata si pildele Mantuitorului. In aceste zile cu semnificatii profunde sa incercam…