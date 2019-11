Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Pe data de 23 octombrie, in fiecare an este marcata in calendar o mare sarbatoare. Mai exact, in aceasta zi sunt praznuiți 2 sfinți importanți: Sfantul Apostol Iacov, ruda Domnului, intaiul episcop al Ierusalimului, precum și Sfantul Ierarh Ignatie, patriarhul Constantinopolului

- Sarbatoare mare pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, pe data de 11 octombrie, Biserica il praznuieste pe Sfantul Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi. De precizat este faptul ca Sfantul Apostol Filip nu trebuie confundat cu Apostolul Filip, cel chemat de Domnul Hristos la misiune.

- Sarbatoare importanta, la inceput de saptamana. O binecunoscuta sfanta este praznuita luni, pe 16 septembrie, fiind și persoane carora le-ai putea ura „la mulți ani” cu acest prilej.

- Calendar ortodox septembrie. Sfanta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri Tradiția spune ca cine muncește in aceasta zi va fi suferi de lovituri. Calendar ortodox septembrie. Sfanta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri In țarile creștine, Sfinții Ioachim și Ana sunt invocați de cuplurile…

- Joi, pe data de 5 septembrie, este sarbatorit unul dintre cei mai mari Sfinti ai crestinatatii. Astfel, in fiecare an, in aceasta data, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Zaharia, tatalui Sfantului Ioan Botezatorul.

- Pe data de 26 august este mare, mare sarbatoare la romani! In fiecare an, in aceasta zi sunt praznuiți 2 mari sfinți importanți și este un bun prilej pentru a le spune celor dragi „La mulți ani” și pentru a le transmite cele mai frumoase mesaje.

- Sarbatoare mare pentru crestini, a doua zi dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. Sfanta Maria este una dintre cele mai mari sarbatori din an, pentru ca este inchinata Maicii Domnului.