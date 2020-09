Stiri pe aceeasi tema

- 1853: se naste, la Nusfalau, Banffy Gyorgy – baron, politician, compozitor, scriitor, presedintele Asociatiei Literare din Cluj S-a intamplat in 31 august 1867 – A murit poetul francez Charles Baudelaire (“Florile raului”, “Spleen de Paris”) (n.09.04.1821). 1876 – Sultanul otoman Murat al V-lea este…

- Urmatoarea mare sarbatoare din luna august este pe data de 6, cand se sarnbatorește Schimbarea la fata a Domnului. a doua mare sarbatoare va avea loc pe data de 15 august, cand se sarbatorește Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mare, in timp ce ultima sarbatoare din aceasta luna va avea loc…

- 1914: la Zalau este intronizat preotul greco-catolic Traian Trufasiu, orasul devenind parohie S-a intamplat in 23 iulie 1829 – William Burt a conceput prima masina de scris din lume. 1862 – Serviciul de posta a intrat in administratia statului; s-a infiintat Directia centrala a postelor. (23 iulie/4…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, vrea sa dea peste 2,5 milioane de euro pentru 45 de parohii din București. Propunerea de rectificare a bugetului Capitalei care va fi votata miercuri, transmite Buletin de București.Realocarea financiara are loc inainte cu doua luni de alegerile locale…

- Sfintii Epictet și Astion sunt praznuiti pe 8 iulie. Sunt cei mai vechi martiri din țara noastra. Ei au patimit in anul 290, ca urmare a persecutiei lui Diocletian. Iata rugaciunea inchinata acestor sfinți, care te va apara de rele.

- Peste 70 la suta din cetațenii țarii noastre considera ca este important sa fii creștin ortodox. Potrivit datelor sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, 59,7% spun ca este foarte important, iar 13,1 la suta din cetațeni considera ca este important. Doar 11,4 % din respondenți…

- Data de 22 iunie reprezinta o zi de sarbatoare pentru credincioși. Aceasta zi este marcata cu cruce neagra in calendar, fiind rememorați mai mulți sfinți importanți. In fiecare an, credincioșii de pretitudeni ii sarbatoresc cu rugaciune pe Sfinții Zinon si Zinas, pe Sfantul Mucenic Eusebie, Sfantul…

- 2004: se pune piatra de temelie a Manastirii „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” din Bobota CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, patriarhul Constantinopolului • Greco-catolic: Sf. Eliseu, profet († 856 i.Hr.); Sf. Metodiu, arhiepiscop († 847) • Reformat: Vazul, Herta, Elizeus •…