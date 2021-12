Calendar ortodox: In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Ambrozie, episcopul Mediolanului

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Sava cel sfintit.Cuviosul Parintele nostru Sava cel sfintit a trait pe vremea imparatului Teodosie cel Mic. De loc era din Capadocia, iar parintii lui se numeau Ioan si Sofia. Chiar de la inceputul vietii lui a indragit vietuirea…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea celui intre sfinti Parintelui nostru Clement, episcopul Romei.Fericitul si preainteleptul Clement era roman de neam si se tragea din neam imparatesc, fecior al lui Faust si al Matildei. Deci, silindu se la toata invatatura intelepciunii elinesti…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Matei.Acest dumnezeiesc apostol, sezand la vama, a auzit pe Domnul zicandu i: Urmeaza Mie. Si el in ceasul acela a lasat toate si a urmat Domnului, facand gazduire Domnului in casa sa mare, precum spune el insusi in…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul tarii, si s a insurat cu voia tatalui sau si s a facut tata de copii. Apoi murindu i si femeia si copiii, s a…

- Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator al credintei celei in Hristos.Deci mergand Maximian la Tesalonic a fost prins sfantul si pus in temnita, pentru ca era vestit in dreapta credinta. Si laudandu se imparatul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea celui intru sfinti parintelui nostru si intocmai cu apostolii Averchie, episcopul Ierapolei, facatorul de minuni.Sfantul Averchie, Episcop si Facator de Minuni din Hieropolis, a trait in secolul al II lea in Frigia, mai exact Ierapolea Hieropolis…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Artemie.Acest fericit Artemie, fiind duce si august al Alexandriei si patriciu, era cinstit de marele imparat Constantin; luand insa imparatia Iulian Paravatul, si prigonind pe crestini la Antiohia, a mers nechemat fericitul acesta…