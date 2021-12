Calendar ortodox: In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, facatorul de minuni. Traditii si superstitii

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Daniel Stalpnicul.Cuviosul Parintele nostru Daniel Stalpnicul Stilitul a trait pe vremea imparatului Leon cel Mare, numit si Macheli. Era de loc din Mesopotamia, din enoria Samosatelor, dintr un sat cu numele Vitaria. Pe…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Patapie.Cuviosul Parintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegand viata calugareasca, a urmat lui Hristos si s a nevoit multi ani in pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a facut foarte multe minuni: a dat…

- Cuviosul Parintele nostru Ambrozie era de loc din cetatea Romei.Era senator: barbat destoinic la cuvant, cantar si cumpana a dreptatii. Nu dadea hotararile dupa fata oamenilor, ci cu nepartinire si cu dreptate.De aceea i s a incredintat stapanirea intregii Italii, de catre binecredinciosii imparati…

- Cel intre sfinti Parintele nostru Nicolae a trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Mai intai a stralucit prin vietuire calugareasca; iar pentru viata lui imbunatatita a fost facut arhiereu. Dar pentru ca sfantul propovaduia cu indrazneala credinta in Hristos a fost prins de mai marii cetatii,…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Sava cel sfintit.Cuviosul Parintele nostru Sava cel sfintit a trait pe vremea imparatului Teodosie cel Mic. De loc era din Capadocia, iar parintii lui se numeau Ioan si Sofia. Chiar de la inceputul vietii lui a indragit vietuirea…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul tarii, si s a insurat cu voia tatalui sau si s a facut tata de copii. Apoi murindu i si femeia si copiii, s a…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea celui intru sfinti parintelui nostru si intocmai cu apostolii Averchie, episcopul Ierapolei, facatorul de minuni.Sfantul Averchie, Episcop si Facator de Minuni din Hieropolis, a trait in secolul al II lea in Frigia, mai exact Ierapolea Hieropolis…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…